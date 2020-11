Mutatjuk, meddig hűl az idő

Változékony, ködös és csapadékos időre számíthatunk a következő napokban - olvasható ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Kedden napközben a nyugati és déli megyékben a ködfoltok feloszlását követően változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel. Eközben az ország északkeleti felén borult, párás, helyenként tartósan ködös időre kell számítani, de a középső megyékben napközben csökkenhet a rétegfelhőzet kiterjedése. Legfeljebb szitálás fordulhat elő a felhős tájakon, a légmozgás pedig gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet a naposabb nyugati és déli tájakon 17 és 22, a tartósan borult országrészekben 10 és 16 fok között várható. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Tovább hűl a levegő

Szerdán is országszerte számítani lehet ködre, alacsonyszintű felhőzetre, majd napközben meg is vastagszik a felhőtakaró. Több helyen várható szitálás, eső, zápor. A Dunántúlon, estétől az északkeleti országrészben is megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között várható.

A reggelek egyre hűvösebbek lesznek. Fotó: Getty Images

A hőmérséklet a hét második felében tovább hűl, csütörtökön a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között valószínű. Kezdetben még több helyen előfordul eső, zápor, délutántól, estétől megszűnik a csapadék. Az északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken már csak 7 és 12 fok közötti nappali hőmérsékletre számíthatunk, némi napsütésnek azonban már örülhetünk az utolsó munkanapon.