Mutatjuk, itt csapnak le újabb zivatarok

Keddre is országszerte adott ki figyelmeztetéseket zivatarveszély és felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Előrejelzésük szerint zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A felhőszakadás veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére adtak ki szintén elsőfokú figyelmeztetést.

Kedden is országszerte szükség lehet esernyőre. Fotó: Getty Images

Kedden elsősorban a Dél-Dunántúlon, illetve a Duna vonalától keletre, kisebb eséllyel a Dunántúl északi felén is lehet zivatarok kialakulására számítani, amelyeket felhőszakadás, óránkénti 60-70 kilométeres széllökések és kisméretű jég kísérhet. Az előrejelzés szerint kedden a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 20 Celsius-fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet 23 és 29 fok között valószínű.

Szerdán is számíthatunk esőre

Hosszabb-rövidebb esős időszakokra szerdán is készülni kell: a Dunántúlon helyenként, a Dunától keletre még többfelé várható záporeső, zivatar. Északkeleten, keleten kezdetben nagyrészt erősen felhős lesz az ég, majd ott is felszakadozik, csökken a felhőzet, másutt a gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Sok helyütt megélénkül, időnként megerősödik az északnyugati, nyugati szél. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is várhatók. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de északkeleten helyenként csak 22, 23 fok valószínű.