Mutatjuk, hol várható ma havazás

A keddet leginkább napos idő jellemzi majd, a legtöbb helyen csak néhány gomolyfelhő lehet az égen. A felhők azonban időszakosan akár össze is állhatnak, ami által később erősen felhős is lehet az ég. Az Alföldön és a Dél-Dunántúlon kisebb havazás, hózápor is kialakulhat - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Az Alföldön és a Dél-Dunántúlon kisebb havazás, hózápor is kialakulhat.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Szeles, hideg időnk lesz

Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül, az Észak-Alföldön, a Zemplén térségében, valamint az Alpokalján meg is erősödik. A legmelegebb órákban 4 és 9, a leghidegebb időszakokban pedig -6 és -1 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, de a fagyzugokban pár fokkal még ennél is lehet hidegebb. Hajnalban az Északi-középhegységben is szállingózhat a hó.

Kisebb melegedés jön

Szerdán a nyugati, délnyugati megyékben élőknek sok napsütésben lesz részük. Helyenként - főként északkeleten - gyenge, vegyes halmazállapotú csapadékra, a Duna tágabb környezetében pedig záporra, hózáporra is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul.

Csütörtökön általában gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Délelőtt viszont a Dunántúlon még sok lehet a felhő, és záporra, hózáporra is készülnünk kell. Ezen a napon 2 és 10 fok között alakulnak a maximumok.