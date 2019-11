Mutatjuk, hol várható eső

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint a Dunántúlon több órára kisüt ma a nap, az ország keleti felében viszont jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég. A keleti tájakon elszórtan eső, záporeső is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9-14 fok körül alakul, bár a keleti, északkeleti határvidéken akár 15-17 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála.

Pénteken reggel lassan oszlik majd fel az éjszaka képződött köd. Fotó: iStock

Éjszaka már keleten is elkezd vékonyodni, csökkenni a felhőzet, ezzel együtt azonban a reggel órákig még előfordulhat arrafelé csapadék. Az ország nagy részén ködképződésre kell számítani hajnalban, köszönhetően annak is, hogy a légmozgás mérsékelt marad. Késő estére 4-12, hajnalra 3-11 fokig hűl vissza a levegő hőmérséklete.

Holnap reggel csak lassan oszlik majd fel a köd. A ködmentes területeken erősen és kevésbé felhős tájak egyaránt lehetnek, csapadék azonban nem valószínű. A délkeleti, déli szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali csúcshőmérséklet pénteken 12-18 fok között alakul. Ami a hétvégét illeti, szombaton elsősorban a Nyugat-Dunántúlon lehet erősen felhős az ég, amihez több helyen eső, zápor is társul. A borús idő vasárnap már a teljes Dunántúlra kiterjed, valamint eső, zápor is többfelé jelentkezhet. Napközben a hőmérséklet 12-20 fokig melegszik fel szombat, vasárnap pedig 14-19 fokig.