Mutatjuk, hol várható a legtöbb napsütés

Az Északi-középhegység területén egész nap borult, párás időre számíthatunk csütörtökön, az ország nagy részén azonban néhol a Nap is megmutatja magát a felhők között. A legtöbb napsütést az Alföld délkeleti részén élők élvezhetik - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Megerősödhet a szél

A délkeleti szél többnyire mérsékelt lesz, ám időnként megélénkülhet, Sopron környékén meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 9 Celsius-fok között alakul majd, de az Északi-középhegységben ennél hidegebb, délkeleten pedig néhány fokkal melegebb is lehet. Estétől egyre vastagabb lesz a felhőtakaró, főként a nyugati országrész felett, északon és nyugaton az eső is eleredhet egy-egy helyen. Késő este -2 és +6 fok közötti értékeket mérhetünk, hajnalra pedig akár -4 fokig is hűlhet a levegő.

Hétvégi kilátások

Pénteken többfelé várható eső, akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Az ország északnyugati részén havas eső, a magasabban fekvő részeken pedig havazás is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul.

Szombaton a Dunántúlon és az északkeleti megyékben szintén számíthatunk havas esőre és hóra, de csak a nap első felében. A délutáni órákban 3-10 fok várható. Vasárnap a déli, majd az északnyugati, nyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. 3 és 13 fok közötti maximum-értékekre van kilátás.