Mutatjuk, hol számíthatunk havazásra

Hűvös hajnalokra és felhős, borult nappalokra számíthatunk a hét utolsó napjaiban is - olvasható ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Számottevő csapadék elsősorban vasárnap várható az ország keleti felében.

Borús, csapadékos idő jön

Pénteken napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként tartósabban párás területek is előfordulhatnak. Hosszabb-rövidebb napos időszakokra elsősorban az ország nyugati, délnyugati felében van esély. Estétől terjeszkedik a rétegfelhőzet, illetve délnyugat felől a fátyolfelhőzet is megnövekszik. A legtöbb helyen számottevő csapadék nem valószínű - legfeljebb hószállingózás, szitálás lehet -, a Tiszántúlon azonban napközben kisebb eső előfordulhat. A délies szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, az északnyugati tájakon gyenge hófúvás is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul, de a vastag hóval fedett tájakon egész nap fagypont alatt maradhat a hőmérséklet. Késő estére +3 és -4 fok közé hűl le a levegő.

Hűvös hajnalokra és felhős, borult nappalokra számíthatunk. Fotó: Getty Images

Felhős, borult lesz az ég szombaton is, inkább az északi megyékben és ott is kevés helyen szakadozhat fel a felhőzet. A délutáni óráktól a déli megyékben kell elszórtan döntően esőre számítani, de a Dél-Dunántúlon havas eső, esetleg hó is eshet. Az északi szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul.

Vasárnap a Dunántúlon közepesen felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, keleten azonban erősen felhős vagy borult marad az ég. A Dunántúlon nem valószínű csapadék, a Dunától keletre azonban több helyen is lehet eső, havas eső, hó vegyesen. Az északnyugati, északi szél nagy területen, már hajnaltól kezdve, viharossá fokozódik, amely emiatt az ország egyes részein hófúvást is okozhat! A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően -4 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között várható.