Mutatjuk, hol szakad le az ég

Délelőtt inkább a Dunántúlon és az Északi-középhegységben, délután viszont már országszerte számítani kell záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásra és jégesőre is. A heves esőzéseket viharos széllökések kísérhetik - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzéséből.

A nap folyamán több alkalommal is lecsaphatnak zivatarok. Fotó: Getty Images

Nagy mennyiségű csapadék zúdul ránk

Egy-egy zivatar idején rövid idő alatt nagy mennyiségű, akár 70-80 millimétert meghaladó mennyiségű csapadék is hullhat. A hőség ideiglenesen enyhül, a napi középhőmérséklet vasárnap már csak az ország délkeleti megyéiben érheti el a 25 Celsius-fokot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul, míg legalacsonyabb éjszakai érték 14 és 22 fok között valószínű.

Hét eleji kilátások

Hétfőn, a többórás napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés is várható, elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. Többnyire mérsékelt lesz a szél, de a heves esőzések idején viharos széllökésekkel is számolnunk kell. A legmelegebb órákban 28 és 34 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők.

Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk kedden. Délutántól nyugaton borult időre van kilátás, estefelé pedig a Dunántúl nyugati részén már zápor, zivatar is előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 31-36 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála.