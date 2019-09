Mutatjuk, hol lesznek zivatarok

Hétfőn erősen felhős vagy borult időre van kilátás, kisebb-nagyobb szünetekkel pedig többfelé várható eső, zápor - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Délnyugaton és északkeleten néhol zivatar is kialakulhat, a legtöbb csapadék is ezeken a tájakon valószínű. Napközben 15-23 fokig melegszik a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 8 és 15 fok között alakul, a kevésbé felhős északi völgyekben azonban több fokkal hidegebb is lehet.

Melegszik az idő

Kedden az ország nagy részén legalább rövid időre kisüt a nap, a legtöbb napsütés az északkeleti tájakon várható. Kezdetben délen még előfordulhat eső, zápor, majd ott is megszűnik a csapadék. A minimumhőmérséklet általában 8-15 fok között valószínű, de a kevésbé felhős, szélvédett északi völgyekben ennél hűvösebb is lehet. A nappali maximumok 19-25 fok között alakulnak.

Bár melegszik az idő, országszerte sok csapadékra számíthatunk. Fotó: iStock

Szerdán keleten több helyen valószínű eső, zápor, míg másutt hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, és csupán helyenként lehet csapadék. Késő délutántól azonban a nyugati tájakon felhősödés kezdődik, és estétől ott egyre többfelé kell számítani esőre, záporra, esetleg egy-egy zivatarra. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-14, a legmagasabb hőmérséklet többnyire 18-24 fok között valószínű. Csütörtökön is többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar is. A minimumhőmérséklet 9-15, a maximumhőmérséklet 16-22 fok között valószínű.