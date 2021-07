Mutatjuk, hol lesz ma 40 fok

A keleti megyékben délig még többnyire derült marad az ég, délután viszont itt is erősen megnövekszik a felhőzet, míg a Nyugat-Dunántúlon délutántól fokozatosan elkezd kiderülni. Délelőtt még csak a Dunántúlon, majd délután már attól keletre, északkeletre is szórványosan valószínű zápor, zivatar, illetve az ország északkeleti részén hevesebb zivatarok is kialakulhatnak - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A délies szél napközben többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 31 és 39 fok között várható, bár északnyugaton ennél pár fokkal hűvösebb lesz, délkeleten pedig 40 fokot is mérhetünk.

Éjszaka már a teljes Dunántúlon kiderül az ég, a Dunától keletre azonban továbbra is gomolyfelhős marad, és ott továbbra is számítani kell záporokra, zivatarokra. A levegő hőmérséklete későre estére 23-31, hajnalra 13-22 fokra csökken vissza: a Nyugat-Dunántúlon lesz hűvösebb. Holnap a keleti, északkeleti megyékben lesz erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, és ezeken a tájakon - nagyobb számban a nap első felében - záporok, zivatarok is várhatóak. Az ország többi részén jóval kisebb a csapadék esélye, és a napsütést is csak kevés fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják. Délutánra általában 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.

Pénteken többfelé erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, amihez záporok, zivatarok is társulhatnak - legkisebb eséllyel északnyugaton. A Dunántúlon az északias szél sokfelé megélénkül, de zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet a hajnali 13-20 fokos minimumok után 27-33 fokig emelkedik a legmelegebb délutáni órákban. Ami a hétvégét illeti, erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk sokfelé záporral, zivatarral. Az északias szelet szombaton a Dunántúl nyugati részén, vasárnap már sokfelé erős lökések kísérhetik. A nappali csúcshőmérséklet szombaton 25 és 32 fok között, vasárnap 26 és 33 fok között várható.