Mutatjuk, hol lesz eső és ónos szitálás

Szerdán az ország egyes részein tartósan párás, ködös maradhat az idő. Döntően felhős lesz az ég, de néha azért kisüt majd a nap hosszabb-rövidebb időre. A ködös tájakon szitálás, fagypont alatti hőmérséklet esetén még ónos szitálás is előfordulhat. A Dunántúlon gyenge esőre is készülnünk kell. A nyugati megyékben élénkebbé válik az északnyugati, északi szél, az ország többi részében azonban gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmelegebb órákban -1 és +8 Celsius-fok közötti értékeket, késő estére pedig -4 és +4 fok közé hűl a levegő, de helyenként hidegebb is lehet - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A következő napokban gyakran lesz párás, ködös az idő.

Fotó: Getty Images

Ködös éjszakánk lesz

Éjszaka a középső országrészben ismét egyre nagyobb területen várható sűrű (zúzmarás) köd. Csütörtökön napközben javulnak a látási viszonyok. A hajnali, reggeli órákban az Északi-középhegység térségében helyenként ónos eső is előfordulhat átmeneti jelleggel. A legtöbb helyen gyenge vagy mérsékelt légmozgásra számíthatunk.

A következő napok kilátásai

Csütörtökön jellemzően erősen felhős, borult lesz az ég, csak a késő délutáni, esti óráktól szakadozik fel a felhőzet. Szitálás, ónos szitálás ezen a napon is előfordulhat, szórványosan eső is lehet. Az északnyugati szélhez sok helyen élénk, a Dunántúlon erős lökések is társulnak. Délután 2-8 fokot mutatnak majd a hőmérők.

Pénteken több-kevesebb napsütésben is részünk lehet, de a szélvédettebb keleti országrészben tartósan felhős, párás, ködös maradhat az idő. Néhol zápor, hózápor is előfordulhat. A leghidegebb órákban -5 és +5 közötti értékeket mérhetünk, a csúcsértékek pedig 2 és 8 fok között alakulnak.