Mutatjuk, hol lehetnek záporok hétvégén

Ma is folytatódik a jobbára derült, száraz idő, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet az égen - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A légmozgás is mérsékelt marad, csupán a Dunántúlon élénkülhet meg a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között várható. Éjszaka is derült, csapadékmentes és szélcsendes időre van kilátás. A levegő hőmérséklete késő estére 12-17, hajnalra 7-14 fokig hűl vissza. Ezzel együtt a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb is lehet.

Többségében hétvégén is kellemes, napos időre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Ami a hétvégét illeti, szombaton sok napsütésre lehet számítani gomoly- és fátyolfelhőkkel, többnyire csapadék nélkül. Mindazonáltal a délutáni, esti órákban az Alpokaljára esetleg besodródhat egy-egy zápor, zivatar. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Vasárnap általában többórás napsütésre számíthatunk fátyolfelhőkkel, főként a nyugati, északnyugati országrészben viszont erőteljesebb gomolyfelhő-képződés is lehetséges, amihez zápor, esetleg egy-egy zivatar is társulhat. A hőmérséklet a hajnali 8-15 fokról 24-29 fokig melegszik napközben.

A jövő hét zömében ismét csapadékmentesen indul. Hétfőn és kedden fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalra várhatóan 8 és 15 fok közé hűl vissza a levegő, bár az északkeleti völgyekben és a homokhátságokon ennél hidegebb is lehet. Nappal aztán újfent 24 és 29 fok körüli maximumokat mérhetünk majd.