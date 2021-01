Mutatjuk, hol lehetnek hózáporok

Fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, és a gyakori felhőátvonulások mellett a legtöbb helyen kisüt a nap. Legtovább a keleti országrészben maradnak borult területek - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. A nap első felében csak néhol lehet kisebb havazás, havas eső, délutántól viszont a Dunántúl fölé vastagabb felhőtömbök érkeznek, amelyekből már több helyen alakulhatnak ki hózáporok. A Dunántúlon és a középső területeken az északnyugati szél időnként megerősödik, a Bakonyban és a Fertő térségében viharos széllökések is lehetnek, sebességük elérheti a 60 km/h-t, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű. Késő estére mínusz 8, plusz 1 fokra hűl le a levegő.

Délután többfelé is hózápor várható. Fotó: Getty Images

Kedd este általában kissé vagy közepesen felhős lesz az ég, de a Dunántúlon az éjszaka első felében még borult tájak is lesznek, és ott, illetve a Duna-Tisza közén alakulhat ki hózápor, havazás. Késő este leginkább a Bakonyban lehet megmaradó hóra számítani. Nyugat- és Közép-Magyarországon az északnyugati szél élénk lesz, a magasabban fekvő helyeken egy-egy erős széllökés is lehet, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 7 és 0 fok között alakul, de az északkeleti tájakon néhol ennél hidegebb is lehet.

Napsütésre ébredünk szerdán

Szerdán gomolyfelhős, napos idő várható, felhőátvonulásokkal, majd estétől nyugat felől elkezd megnövekedni, megvastagodni a felhőzet. Reggelre az északkeleti tájakon foltokban köd képződhet. Nagyobb eséllyel a középső országrészben helyenként hózáporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szelet a Dunántúlon, a Duna-Tisza közén és a Bodrogközben többfelé kísérhetik erős lökések is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 7 és 0 fok között valószínű, de a havas, derült, szélvédett északkeleti tájakon akár mínusz 13 fokig is hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul.