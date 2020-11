Mutatjuk, hol lehet akár 5 centi hó

Túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös időre számíthatunk, csak néhol szakadozhat fel a felhőzet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint szitálás bárhol előfordulhat, a hegyvidéki területeken szemcsés hó is hullhat. Jobbára mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű. Késő estére mínusz 2, plusz 3 fokra hűl le a levegő.

Éjjel jellemzően borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható. Szitálás, ónos szitálás bárhol előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban mínusz 4 és plusz 3 fok között alakul.

Egyre több helyen várható hószállingózás, havazás azonban csak az Északi-középhegység magasabb részein. Fotó: Getty Images

Zúzmaraképződés várható a hegyvidékeken

Pénteken borult, párás időre számíthatunk főként éjjel és reggel korlátozott látási viszonyokkal. Főként délkeleten maradhat meg tartósan a köd. Legmagasabb (8-900 m feletti) hegyeink azonban még a rétegfelhőzet fölé érhetnek, ott napos idő lesz. Szitálás bárhol lehet, főként éjjel ónos szitálás, hószállingózás sem kizárt. A ködbe burkolózó hegyvidékeken zúzmara képződés is lehet. Gyenge vagy mérsékelt, változó irányú légmozgás várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 4 fok között valószínű.

Elered az eső

Szombaton a péntekihez hasonló borult, párás időre számíthatunk, egy-egy helyen tartósabb ködfoltokkal. Legmagasabb (8-900 m feletti) hegyeink továbbra is a rétegfelhőzet fölé érhetnek, ott napos idő lesz. Szitálás bárhol lehet, főként éjjel ónos szitálás, hószállingózás sem kizárt. Estétől délnyugaton már eleredhet az eső is. A ködbe burkolózó hegyvidékeken zúzmara képződés is lehet. Gyenge vagy mérsékelt, változó irányú légmozgás várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 4 fok között alakul.

Itt már havazás is lehet

Vasárnap erősen felhős vagy borult marad az ég, de napközben főként a Dunántúlon megszűnhet a párásság, és a rétegfelhőzet is sokfelé felszakadozhat. Többfelé számíthatunk esőre, északkeleten havaseső, az Északi-középhegység magasabb részein akár havazás, az OMSZ előrejelzése szerint akár 1-5 centi hó is lehet. Az északi, északkeleti szél elsősorban a Dunántúlon megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között valószínű.