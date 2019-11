Mutatjuk, hol készüljön esőre

Kedden többnyire borult lesz az ég, de a Tiszántúlon néhány órás szűrt napsütésre lehet számítani a fátyolfelhők mellett - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. A Dunántúlon, a Duna vonala mentén és az Északi-középhegység nyugati felén sokfelé várható eső, általában kiadós csapadék hullhat. Keleten kicsi a csapadék esélye. Napközben a keleti, délkeleti szelet még csak kevés helyen, estétől a délkeleti, déli szelet azonban már több helyen kísérhetik erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet az Alpokalján 7, 9, a Tiszántúlon 17 és 20 fok között valószínű. Késő este 5 és 18 fok között alakulhat a hőmérséklet, a középső országrészben melegebb lehet, mint délután.

A Dunántúlon sokfelé várható eső. Fotó: iStock

Szerdán a Dunántúlon túlnyomórészt borult lesz az ég, másutt viszont lehetnek rövid napos időszakok is. Több helyen, akár több alkalommal is eleredhet az eső, zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon az északi, északnyugati, míg másutt a déli, délkeleti szél lesz erős, egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 14 és 20, nyugaton ugyanakkor csupán 8 és 13 fok között valószínű.