Mutatjuk, hol jöhet frissítő eső

Napos, derült idő jellemzi majd a szerdát, erős szél sem várható. A legmelegebb órákban 33 és 38 fok között alakul majd a hőmérséklet, a Kisalföldön azonban kicsit enyhül a forróság, és "csupán" 31-32 fokot mérhetünk. Késő estére 22-27 fokig, míg hajnalra 17-24 fokosra hűl a levegő - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzéséből.

Helyenként nyári záporra, zivatarra is lehet számítani. Fotó: Getty Images

Intenzív eső és viharos szél is lehet

Felhősödés leginkább csak az Északi-középhegységet érinti majd, délutánra vagy estére pedig frissítő záporok is jöhetnek azon a környéken. A figyelmeztetés szerint az átmeneti intenzív csapadék mellé viharos szél is társulhat. Csütörtök hajnalban a Nyugat-Dunántúlt is zivatarok érhetik el délnyugat, nyugat irányából.

Csütörtöki és pénteki kilátások

Csütörtökön időnként fátyol- és gomolyfelhők takarhatják el a napot, de még így sem maradunk napsütés nélkül. A napi maximum-hőmérséklet 34 és 39 között alakulhat. Délután ismét záporokra, zivatarokra van kilátás, a délnyugati, déli szél pedig felélénkül.

Pénteken már több felhő lepi el az eget, és egyre több helyen fordulhat elő csapadék. Az ország északnyugati részén némi enyhülés jöhet: 29 fok körüli csúcshőmérsékletet mérhetünk majd. Északkeleten azonban továbbra is nagy hőség lesz, és akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők.