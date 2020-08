Mutatjuk, hol jöhet felhőszakadás

Ma zömében napos időre számíthatunk gomoly-felhőképződéssel, a déli óráktól azonban ismét előfordulhatnak zivatarok, főként a Dunántúl északi részén, az Északi-középhegységben, valamint a Duna mentén - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. A zivatarokhoz többfelé viharos, 60-80 kilométer/óra körüli széllökések, felhőszakadás és kisebb méretű jégeső is társulhat. Ezzel együtt a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-34 között alakul, az Alföld nyugati és a Dunántúl túlnyomó részén a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 fokot.

A hét folyamán továbbra is kitart a nyári hőség. Fotó: Getty Images

Éjszakára a csapadék megszűnik, derült vagy gyengén felhős lesz az ég, valamint a légmozgás is gyenge marad. A levegő késő estére 20-26, hajnalra 15-20 fokig hűl vissza. Kedden ismét a napsütés dominál majd, bár az ország nyugati, északnyugati felében erőteljesebb gomolyfelhő-képződés is lehetséges, így záporokra, zivatarokra is elsősorban arrafelé kell számítani. Az északkeleti, északi szelet helyenként élénk lökések kísérik, de zivatar környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek. A nappali csúcshőmérséklet holnap 28-32 fokot érhet el.

A hétvégéig jelentős változás nem várható, sok napsütés mellett leginkább a délnyugati területeken alakulhat ki egy-egy zápor zivatar, miközben a nappali maximumok továbbra is 30 fok körül alakulnak. Szombaton kissé erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés, szórványosan csapadék is várható, vasárnap azonban már ismét napos időben lesz részünk, miközben a melegebb tájakon még éjszaka sem hűl 19-20 foknál lejjebb a hőmérséklet.