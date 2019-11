Mutatjuk, hol fog esni a hosszú hétvégén

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint ma az ország északi tájain számíthatunk a legtöbb napsütésre. Délnyugaton, nyugaton általában lassan csökken a felhőzet, az Alpokalján pedig tartósan felhős maradhat az ég. Eközben délkelet felől szakadozott felhőzet terjeszkedik északnyugat felé. Délelőtt nyugaton, délnyugaton, délután pedig délkeleten elvétve kisebb eső is előfordulhat. Napközben a hőmérséklet 8-13 fokig kúszik fel.

Éjszaka a szakadozott felhőzet továbbterjed a nyugati területekre is, derült körzetek inkább északkeleten valószínűek. Délkeleten elvétve kisebb eső előfordulhat. A levegő késő estére mínusz 1 és plusz 7, hajnalra mínusz 5 és plusz 4 fok közé hűl vissza. Gyenge fagy főként északkeleten és északnyugaton lehet.

November elsején nem várható számottevő csapadék. Fotó: iStock

Pénteken az ország nagyobb része felett vékony, szakadozott rétegfelhőzet terül majd el, ezzel együtt a legkevesebb napsütésre az Alföldön és a Dél-Dunántúlon van kilátás. Mindemellett rövid napos időszakok mindenhol előfordulhatnak, az északi megyékben pedig akár több órára is kisüthet a nap. Számottevő csapadék sehol sem lesz, ugyanakkor a délire, délkeletire forduló szél sokfelé megélénkül, a Fertő térségében akár meg is erősödhet. November elsején a legmagasabb nappali hőmérséklet 8-13 fok körül alakul.

Ami a hétvégét illeti, szombaton megnövekszik a felhőzet, ami a délutáni, esti órákra már több-kevesebb csapadékot is hozhat magával. Erősen felhős marad az ég vasárnap is, csapadékra azonban csak elszórtan kell számítani, elsősorban az ország északnyugati felén. A déli szél mindkét nap élénk lesz, illetve a Kisalföldin erős széllökések is jelentkezhetnek. Szombaton napközben 13-17, vasárnap 15-20 fokig melegszik a levegő, az északi hegyek környezetében viszont ennél néhány fokkal hűvösebb lehet.