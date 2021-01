Mutatjuk, hol eshet ónos eső

Erősen felhős lesz az ég, általában csak rövid, a délnyugati megyékben esetleg hosszabb napos időszakok várhatók. Napközben a keleti, északkeleti határhoz szorul vissza a havazás - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Estétől viszont az északi tájakon ismét számítani kell csapadékra: a Dunántúlon eső, az Északi-középhegységben, északkeleten zömmel hó várható, de kis területen, főként az Észak-Dunántúlon és a Dunakanyar térségében ónos eső is kialakulhat. A nyugati, délnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire mínusz 3 és plusz 5 fok között alakul, de a Dél-Dunántúlon, Dél-Alföldön néhol kissé melegebb is lehet. Késő estére mínusz 4 és plusz 3 fok közötti értékekre számíthatunk.

A felmelegedésnek köszönhetően vegyes halmazállapotú csapadék várható. Fotó: Getty Images

Kedd este jellemzően borult lesz az ég, csak hajnalban válhat szakadozottabbá a felhőzet. Az ország északkeleti harmadán alakulhat ki legnagyobb eséllyel csapadék: a Dunántúlon eső, keletebbre havas eső, hó, kisebb eséllyel néhol ónos eső is lehet. A Nyírségben, Szabolcsban akár 5 cm körüli hóréteg is összegyűlhet. A délnyugati szél többfelé élénk, a Dél-Dunántúlon néhol erős lesz. A hőmérséklet késő este és hajnalban is -4 és +3 fok között alakul.

Napsütés után vegyes halmazállapotú csapadék érkezik

Kedd éjszaka még borult lesz az ég, de szerdán napközben egyre több helyen elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek. Éjjel, illetve délelőtt főleg az ország északkeleti felén számíthatunk vegyes halmazállapotú csapadékra (hó, havas eső, eső, reggel néhol még ónos eső is előfordulhat), délután kisebb a csapadék esélye, este északkeleten lehet kisebb eső. A déli, délnyugati szél sokfelé megerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok között várható, de északkeleten ennél hidegebb is lehet.