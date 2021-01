Mutatjuk, hol eshet hó

Erősen felhős, borult lesz ma az ég, főként a Dunántúlon várható párás, ködös időjárás, a felhőzet pedig csak helyenként vékonyodik el - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Ahogy a csapadékzóna lassan északkelet felé helyeződik át, fokozatosan alábbhagy, a kora délutáni órákra pedig meg is szűnik az eső. Többfelé megélénkül a nyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.

A borult, ködös idő éjszaka is megmarad, délnyugat felől pedig újabb csapadékzóna érkezik, zömében esővel. A Dunántúl magasabban fekvő helyein, illetve az Alpokalja tágabb környezetében havas eső, hó is hullhat. Néhol megélénkül a keleti, délkeleti szél, a levegő hőmérséklete pedig késő estére 1-6, hajnalra mínusz 1 és plusz 4 fok közé süllyed vissza.

Havas eső, hózápor is többfelé előfordulhat az elkövetkező napokban. Fotó: Getty Images

Holnap ismét nagyrészt erősen felhős, borult időre számíthatunk, csak kevés helyen szakadozhat fel a felhőzet. Többfelé valószínű viszont eső, zápor, illetve pára- és ködfoltok is képződhetnek. Az összefüggőbb csapadékzóna napközben délnyugat felől északkelet felé vonul, és a front mentén egy-egy zivatar sem kizárt. Nyugaton és északon, főleg a hegyekben helyenként havas eső, hó is hullhat. A nappali csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között valószínű.

Csütörtökön már egyre többfelé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Hajnalban még szórványosan, napközben pedig néhol eshet még csapadék, többnyire zápor, de a nyugati és északi országrészben havas eső, hózápor is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között várható. Pénteken változóan felhős időre számíthatunk hosszabb-rövidebb idejű napsütéssel, számottevő csapadék nélkül, valamint a légmozgás is mérsékelt marad. Napközben a hőmérséklet legfeljebb 5 fokig melegszik, de a hűvösebb tájakon fagypont körül reked.

Ami a hétvégét illeti, szombaton eleinte változóan felhős lesz az ég, majd délutántól dél felől növekedhet, vastagodhat a felhőzet. Számottevő csapadék ekkor még nem valószínű, vasárnap viszont több helyen lehet már hó, havas eső, valamint főként délen és délkeleten eső. Az északi, északkeleti szél is sokfelé megélénkül, időnként meg is erősödik. Szombaton és vasárnap egyaránt mínusz 2 és plusz 3 fok között alakulnak a várható nappali maximumok, míg hajnalban akár mínusz 10 fokot is mérhetnek helyenként.