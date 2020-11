Mutatjuk, hol eredhet el az eső

Jellemzően borult, párás időben lesz ma részünk, rövidebb napos időszakokra inkább az ország délnyugati részében lehet számítani - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Az éjszaka képződött köd a délelőtt folyamán mindenütt fokozatosan feloszlik, majd a déli óráktól - főként az ország északkeleti harmadában - többfelé elered az eső. A hőmérséklet kora délután általában eléri a 13-18 fokot, de a tartósan borult területeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Éjszaka nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, de északkeleten visszamarad, illetve képződhet is alacsonyszintű rétegfelhőzet. A levegő késő estére 8-13, hajnalra 5-12 fokig hűl vissza.

Jellemzően felhős, borús, helyenként esős időre számíthatunk ma. Fotó: Getty Images

Holnap közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Reggel még többfelé, napközben helyenként párásságra, ködre is számítani kell, főleg az északi, északkeleti országrészben. Néhol előfordulhat szitálás, gyenge eső. Kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között valószínű, de a tartósabban felhős, párás északkeleti vidékeken ennél hidegebb lesz. Szerdán ismét erősen felhős lesz az ég, helyenként átmeneti felszakadozásokkal. Számítani kell párásságra, ködfoltokra, továbbá több helyen előfordulhat eső, zápor, a borult, ködös részeken szitálás. A Dunántúlon, késő délutántól az északkeleti országrészben is megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél. A nappali csúcshőmérséklet 11-16 fok között alakul.

Eleinte csütörtökön is nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az idő, majd egyre többfelé felszakadozik, csökken a felhőzet. Szórványosan előfordul kisebb eső, zápor. Az északi szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között valószínű, majd hajnalra mínusz 1 és plusz 6 közötti, fagyzugos helyeken mínusz 2-4 fokos minimumot is mérhetnek. Pénteken napközben általában gyengén felhős lesz az ég. Reggel és estétől többfelé képződhetnek pára-, ködfoltok, máskülönben csapadék nem valószínű, és a légmozgás is mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között várható.

Ami a hétvégét illeti, szombaton ismét gyengén felhős lesz az ég. Főleg éjjel és délelőtt, majd estétől több helyütt számítani lehet párásságra, ködre. A szél ugyanakkor mérsékelt marad. Hajnalban ismét néhány fokkal fagypont alá süllyedhet helyenként a hőmérséklet, majd napközben 8-14 fokig melegszik fel. Vasárnap sokfelé megnövekszik a fátyolfelhőzet. Több helyen számítani lehet párásságra, ködre, illetve helyenként előfordulhat szitálás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul.