Mutatjuk, hol eredhet el az eső

Változóan felhős időre számíthatunk ma több-kevesebb napsütéssel. Néhol előfordulhat egy-egy záporeső, illetve nyugaton eleinte gyenge eső is lehetséges - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Estétől délnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, a Dunántúlon pedig ekkor már magasabb lesz a csapadék valószínűsége is. Az északnyugati, északi szél nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. Napközben a hőmérséklet 24-29 fokig emelkedik.

Estére megvastagszik a felhőzet, holnap pedig napközben is többfelé lehet csapadék. Fotó: Getty Images

Estétől tehát a Dunántúlon, illetve a déli tájakon eső, záporeső, helyenként zivatar is várható. Az északnyugati, északi szelet néhol élénk lökések kísérik majd, de zivatarok környezetében szélerősödés is lehet. A levegő hőmérséklete késő estére 18-23, hajnalra 14-19 fokig hűl vissza, de a szélvédett északi völgyekben pár fokkal ennél is hűvösebb lehet. Holnap a zártabb, vastagabb felhőtakaró a délelőtti órákban egyre inkább kelet felé vonul, mögötte pedig napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Főként reggel, délelőtt és elsősorban keleten, valamint délen fordulhat elő zápor, zivatar, ugyanakkor a keleti határ mentén még délután is lehet csapadék. A nappali csúcshőmérséklet kedden 24-29 fok között valószínű.

Szerdán csapadékmentes idő és sok napsütés várható, napközben pedig 27-32 fokig melegszik a hőmérséklet. Ezt követően csütörtökön és az esti órákig pénteken is csupán gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, csapadék pedig nem várható. Szombaton aztán északnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Délkeleten még napos, fátyolfelhős időre van kilátás, és míg arra 28-33, addig az ország többi részén 21-27 fok közötti nappali maximumok várhatók. Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, ugyanakkor a délkeleti, keleti határ közelében még mindig több órát süthet a nap. Több helyen várható zápor, zivatar, az északnyugati szél is élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton 20, keleten 30 fok körül alakul.