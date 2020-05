Mutatjuk, hol eredhet el az eső

A délelőtt során észak felől fokozatosan megnövekedő felhőzet ellenére is mindenhol számíthatunk ma több-kevesebb napsütésre - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Csapadék, így gyenge eső, záporeső elsősorban az északkeleti országrészben várható. Az északnyugati szelet többfelé erős, az Észak-Dunántúlon, Budapest térségében és az Északi-középhegység környezetében olykor viharos lökések is kísérhetik. Napközben a hőmérséklet 14-18 fokig emelkedik.

Virágzó bíborhere Nagykanizsa határában május 4-én. Fotó: MTI/Varga György

Az esti órákra csökken a felhőzet, az északkeleti, keleti megyékben azonban hajnalig még gyenge eső is előfordulhat. Az éjszaka második felében a Dunántúlon is lehet átmeneti felhősödés. Az északnyugati szelet több helyen élénk, néhol erős lökések kísérik. A levegő hőmérséklete késő estére 6-12, hajnalra 4-10 fok közé hűl vissza. Holnap alapvetően napos időben lesz részünk, keleten több, nyugaton kevesebb gomolyfelhővel. Csapadék már nem valószínű, az északnyugati, északi szelet viszont több helyen erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 17-23 fok között alakul.

Ami a hét végét illeti, pénteken napos időre számíthatunk gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Szombaton napközben megnövekszik a fátyolfelhőzet, sőt, nyugaton akár meg is vastagodhat. Ezzel egyidejűleg a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat. Vasárnap a napsütés és a fátyolfelhőzet mellett erősödő gomolyfelhő-képződés valószínű. Több helyen zápor, zivatar is kialakulhat, főként északon és nyugaton.