Mutatjuk, hol élvezhetjük még a napsütést

Vasárnap nyugat felől egy vastagabb felhősáv érkezik térségünkbe, és halad kelet felé. Hosszabb napsütésre délelőtt főként a keleti országrészben, délután pedig a Dunántúlon lehet számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Délután főként a Dunántúlon élvezhetjük a napsütést. Fotó: Getty Images

Felerősödik a szél

A déli szél vasárnap is élénk lehet, több helyen erős, a Kisalföldön időnként viharos lökések is kísérhetik. Gyenge, szemerkélő eső is jöhet. Ez délelőtt a nyugati, délután pedig a középső, illetve a keleti tájakon a legvalószínűbb. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 Celsius-fok között alakul, hajnalra pedig 3-9 fokig hűlhet a levegő.

Zivatart hozhat a hétfő

Hétfőn kora délutánig napos idő várható, később viszont a Nyugat-Dunántúlon beborul az ég. A délután második felében záporok, zivatarok is előfordulhatnak, jellemzően a Dunántúlon és az északi országrészben. Napközben 19 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.