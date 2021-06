Mutatjuk, hol csapnak le zivatarok

Kedden jellemzően sok napsütésben lesz részünk, de azért fátyol- és gomolyfelhők is megjelennek az égen. A késő délutáni, esti óráktól már helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Erre leginkább az északi, északkeleti tájakon van esély. A déli szél sok helyen megélénkül, de a Dunántúlon időnként erőssé, a zivatarok idején pedig viharossá is válhat - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzéséből.

Délután felhőszakadás és jégeső is jöhet. Fotó: Getty Images

Nappal hőség, este jég

Az Északi-középhegység térségében, valamint az Alföld északi részein éjszaka felhőszakadás jöhet. A csapadék mennyisége rövid időn belül meghaladhatja a 10-20 millimétert, a zivatarok mellé pedig 1-2 centiméteres jégdarabok, valamint 60-70 kilométer/órás széllökések is társulhatnak. Az esti felfrissülésig azonban mindenhol marad a kánikula: a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 Celsius-fok között alakul. Sok helyen viszont késő estére is csak 23 és 30 fok közé hűl le a levegő, míg a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15-22 fok lehet.

Szerdai és csütörtöki kilátások

Az ország nagy részén szerdán sem várható csapadék, de estétől északnyugaton már többfelé előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati, nyugati szél élénk lesz, erősebb lökések is előfordulhatnak. Északnyugaton északnyugatira fordul a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 24 között alakul, a legmelegebb órákban pedig 29 és 37 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők: északon enyhébb idő, míg keleten forróság valószínű.

Csütörtökön is várható néhány helyen zápor, zivatar. Ilyenkor az északnyugati, nyugati szél viharossá is fokozódhat. A hajnali 14-22 fokról 26-33 fokosra melegedhet fel napközben a levegő.