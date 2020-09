Mutatjuk, hol csapnak le újabb zivatarok

Első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott heves zivatarok és kiadós eső miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőre. Néhány keleti megyében még mindig a hőség miatt figyelmeztetnek.

Zivatarveszély miatt több megyére adtak ki figyelmeztetést

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a nap első felében délnyugaton kis eséllyel alakulhat ki egy-egy zivatar. A késő délutáni, esti órákban heves zivatarokból álló rendszer léphet be az országba dél, délnyugat felől, amely az éjféli órákig kelet, északkelet felé haladva már megközelítheti a Tisza vonalát (éjfél után pedig tovább haladhat kelet felé). A zivatarokat főleg viharos (60-90 kilométer/óra közötti), helyenként erősen viharos (90 kilométer/órát meghaladó) szélrohamok kísérhetik, de jégeső, illetve intenzív csapadék is társulhat hozzájuk. A Dunántúlon nagy területen jelentős mennyiségű (20-30 milliméter) csapadék hullhat, sőt, elsősorban a délnyugati megyékben, ennél több, 30 millimétert meghaladó csapadék is lehet pár óra alatt.

Heves zivatarok csaphatnak le országszerte. Fotó: Getty Images

Zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Tolna megyére másodfokú, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Emellett a sok eső veszélye miatt Somogy és Zala megyére másodfokú Baranya, Fejér, Tolna, Vas és Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Felhívták a figyelmet továbbá, hogy a keleti megyékben hétfőn még elérheti a napi középhőmérséklet a 25 Celsius-fokot. Hőség miatt Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Az országos előrejelzés szerint hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 22-26, míg keletebbre 27-31 fok között várható. Késő estére 15-23 fok közé hűl le a levegő.

Kedd délelőtt még borult lesz az ég, majd napközben dél felől csökken a felhőzet, de északon végig sok marad a felhő. Délelőtt főként a keleti és északi tájakon várható eső, zápor, zivatar, de délutánra jórészt elvonul és megszűnik. A Dunántúlon az északnyugati, másutt a délnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17, 26 fok között alakul.

Szerdán már kevesebb csapadék hullhat, záporesőkre az északi országrészben lehet számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8, 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19, 25 fok között valószínű.