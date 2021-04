Mutatjuk, hol csapnak le ismét zivatarok

Jelentős lehűlés nem várható, a következő napokban mégis változékony, csapadékos időre számíthatunk - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Tartsuk magunknál az esernyőt

Szerdán az Alföld déli és keleti részein, továbbá a Dunántúl nagyobb részén általában erősen felhős idő várható, az ország többi részén délelőtt még hosszabb időre is kisüt a nap, ám később ott is megnövekszik a felhőzet. A nap első felében főként a déli és a nyugati megyékben fordulhat elő időszakos, szemerkélő eső, késő délutántól, estétől viszont már az északi tájakon is lehet kisebb eső, záporeső. Nagyobb területen lesz élénk a keleti, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Késő estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Változékony, csapadékos időre számíthatunk a következő napokban. Fotó: Getty Images

Csütörtökön az ország északi, északkeleti felén erősebben felhős, másutt a több-kevesebb napsütés mellett gomoly- és fátyolfelhők is lesznek az égen. Több helyen várható záporeső, elszórtan zivatar is. Utóbbiak nagyobb számban az ország déli felén, kétharmadán valószínűek. A déli, délnyugati szél a Dunántúlon és a Duna mentén megerősödik. Hajnalban 4, 11, délután 16, 24 fokot mérhetünk.

Hasonlóan változékony időre számíthatunk a hét utolsó napjaiban is. Pénteken a fátyol- és gomolyfelhők mellett több-kevesebb napsütés is várható, szórványosan előfordul záporeső, főként a déli és keleti megyékben helyenként zivatar. A délnyugati, nyugati szél több helyen megerősödik, majd a szél északnyugatra fordul, és gyorsan mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul, délután pedig 17, 24 fokra számíthatunk, az Alpokalján az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.

Szombaton országszerte számíthatunk rövidebb zivatarokra, délutánra azonban már akár 28 fokig emelkedhet a hőmérséklet, főleg a déli megyékben. Hasonlóan alakul az időjárás vasárnap is, kissé lehűl azonban az idő, délután 16 és 23 fok közötti hőmérséklet valószínű.