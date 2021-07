Mutatjuk, hol csaphatnak le zivatarok

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán sok napsütésre számíthatunk, ám fátyol- és gomolyfelhők is megjelenhetnek az égen. Napközben kis eséllyel az északkeleti országrészben, estétől nagyobb valószínűséggel az Észak-Dunántúlon alakulhat ki helyenként zápor, zivatar. A délnyugati szél többfelé megerősödik, estétől a Dunántúlon északnyugatira fordul, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 38 fok között valószínű, késő estére viszont már csak 19 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.

Van, ahol a következő napokban szükség lesz az esőkabátra, gumicsizmára. Fotó: Getty Images

Csütörtökön napközben általában kevés felhőre és sok napsütésre van kilátás, legfeljebb egy-egy helyen fordulhat elő konvektív csapadék. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a csúcshőmérséklet 31, 36 fok között valószínű. Pénteken is napos időnk lesz, bár az északi, északnyugati megyékben több lehet a gomolyfelhő, és arrafelé elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. A délnyugati, majd északnyugatira, nyugatira forduló szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik - zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban 15, 23, délután 32 és 37 fok között alakul.