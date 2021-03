Mutatjuk, hol csaphatnak le zivatarok

Sok felhő lesz felettünk kedden, de napközben elkezd szakadozni, vékonyodni, gomolyosodni a felhőzet, és általában rövidebb, a Dunántúlon akár hosszabb időre kisüt a nap. Az Északi-középhegység térségében, illetve az Alföld egyes részein borult területek is lehetnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint gyenge, szemerkélő eső főként a nap első felében több helyen is lehet, és napközben a gomolyfelhőkből kisebb zápor is kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, csak a Dunántúlon élénkülhet meg az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 22 fok között alakul, a felhősebb tájakon lesz hűvösebb az idő. Késő estére jobbára 6 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Éjjel tovább szakadozik, csökken, ám az ország keleti, délkeleti felében ismét erősen megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű. Szerda hajnalra helyenként pára-, ködfoltok képződhetnek. A légmozgás gyenge lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 3 és 8 fok között alakul.

A következő napokban tartsunk magunknál esernyőt. Fotó: Getty Images

Ködfoltos lehet a hajnal

Szerdán vékonyodik, gomolyosodik a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, majd estefelé főleg fátyolfelhők érkezhetnek észak felől. Néhol előfordulhat gyenge eső, zápor, de számottevő csapadék nem valószínű. Hajnalban pára-, ködfoltok lehetnek. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalra 3 és 8 fok közé süllyed. A délutáni órákra 16 és 22 fok közé melegszik fel a levegő, az északkeleti megyékben lesz a hűvösebb, nyugaton a melegebb idő.

Akár 24 fok is lehet

Csütörtökön a fátyol- és gomolyfelhők mellett hosszabb-rövidebb napsütés mindenhol valószínű. Elsősorban a keleti, északkeleti megyékben helyenként előfordulhat eső, zápor, majd késő estétől az északi vidékeken is. Egy-egy zivatar is kialakulhat. Hajnalban foltokban pára, köd képződhet. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. A hajnali órákban 3, 9, délután 18, 24 fok valószínű, nyugaton mérhetik a magasabb értékeket.

Több helyen várható nagyobb eső

Pénteken felhőátvonulások várhatók, általában sok felhővel, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, főleg az ország középső részén. Több helyen eleredhet az eső, záporeső, néhol zivatar is kialakulhat. Nagyobb mennyiségű csapadékra az északkeleti, keleti, majd a délnyugati megyékben van esély. A délnyugati szél északnyugatira, északira fordul, és sokfelé megerősödik. A minimum-hőmérséklet 6 és 11 fok között várható. A csúcsérték 13 és 23 fok között alakul, a délnyugati megyékben lesz a melegebb, északkeleten a hűvösebb idő.