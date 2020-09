Mutatjuk, hol csaphatnak le záporok

Dél felől fátyolfelhők érkeznek fölénk, amelyek kissé szűrhetik a napsütést, emellett kevés gomolyfelhő is képződik - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) szerdai előrejelzésében, melyből az is kiderül, napközben csapadék továbbra sem várható. Főként a Duna vonalában és a déli országrészben megélénkül, néhol megerősödik a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 között valószínű. Késő estére többnyire 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Szórványosan várható az ország egyes részein zápor, zivatar. Fotó: Getty Images

Hűvös lesz az éjszaka

Az ország nagy részén változó vastagságú fátyolfelhőzet lesz az égen, emellett az északnyugati határvidéken már gomolyfelhők is növekedhetnek. A Fertő környékén a hajnali, kora reggeli órákban már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, másutt csapadék nem várható. Kezdetben gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd hajnaltól a Nyugat-Dunántúlon már egyre többfelé megélénkül az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul.

Csapadékos csütörtök

Kezdetben magasszintű felhőzet szűrheti a napsütést, majd a déli óráktól egyre többfelé megnövekszik a gomolyfelhőzet, és szórványosan zápor, zivatar is várható, eleinte főleg nyugaton és északon, majd másutt is. A szél északira, északkeletire fordul, délutántól sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatar térségében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.