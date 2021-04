Mutatjuk, hol csaphatnak le ma zivatarok

A napsütést szerda délelőtt gomoly- és fátyolfelhők zavarhatják. Erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre főként az ország keleti felében számíthatunk, így záporok, zivatarok is ott alakulhatnak ki nagyobb számban - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. A nyugatias szél napközben több helyen megélénkül, a zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek, sőt néhány helyen jégeső is kialakulhat. A hőmérséklet délután 14 és 20 fok között várható, a Dunántúlon mérhetjük a magasabb értékeket, de néhány zivatar a Dunántúl északi felén sem kizárt. Késő estére többnyire 5 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Az ország keleti felében élők számíthatnak záporokra, zivatarokra. Fotó: Getty Images

Estére a gomolyfelhők összeesnek, ezzel együtt pedig a záporok, zivatarok is gyengülnek, és az ország döntő részén megszűnnek. Főként az északkeleti, északi megyékben azonban lesznek erősebben felhős körzetek, ott még a hajnali órákban is előfordulhatnak záporok. Néhol párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A délnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.

Holnap is szükség lesz az esernyőkre

Csütörtök reggel, délelőtt az ország nagy részén még kevés lesz a felhő. Napközben azonban egy hidegfront szakadozott felhőzete vonul északnyugat felől délkeleti irányba, a front mentén pedig többfelé várható záporeső, zivatar. A délnyugati szelet több helyen erős lökések kísérik, majd a szél északnyugatira fordul és mérséklődik. Zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos széllökések. A maximum hőmérséklet 15-20 fok között valószínű, északnyugaton már a déli óráktól hűlni kezd a levegő.