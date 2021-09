Mutatjuk, hol alakulhat ki zivatar

Eleinte sok napsütésre számíthatunk ma, napközben azonban megnövekszik a felhőzet, főleg az északi országrész felett, illetve egy csapadékzóna vonul át dél felé. Ehhez eső, zápor, továbbá elsősorban északkeleten egy-egy zivatar is társulhat - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Többfelé megélénkül, északon meg is erősödik a nyugatias szél, zivatarok környezetében pedig erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között valószínű, de az északi határ közelében néhol 20 fok alatt maradhat.

A sok napsütés ellenére is hűvösebb napok következnek. Fotó: Getty Images

Éjszaka az ország északi felén többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de eső, zápor, egy-egy zivatar inkább csak az északkeleti harmadban fordulhat elő. Délen jobbára gyengén felhős, csapadékmentes idő várható. A levegő hőmérséklete késő estére 12-17, hajnalra 8-15 fokig hűl vissza. Holnap felhőátvonulások várhatók, eleinte - illetve keleten estig - több, délutántól a Dunántúlon már kevesebb felhővel. A nap első felében a Dunántúlon helyenként, a Dunától keletre szórványosan valószínű záporeső, a keleti, északkeleti megyékben egy-egy zivatar is kialakulhat. A nap második felében nyugaton már nem valószínű számottevő csapadék, de a késő délutáni, esti óráktól a keleti tájakon is egyre kevesebb helyen eshet. A nappali csúcshőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.

A hét végére elvonulnak a felhők

Csütörtökön már több órás napsütésre készülhetünk némi gomolyfelhő-képződéssel, estére pedig jobbára derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Ezzel együtt a Dunától keletre egy-egy futó zápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szelet sokfelé élénk, elsősorban a Dunántúlon több helyen erős lökések kísérik. A hajnali 6-13 fokról 17 és 23 fok közé melegszik fel a levegő napközben. Pénteken sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel. Általában száraz idő várható, de az északkeleti határnál nem kizárt egy-egy kisebb zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között valószínű.

Ami a hétvégét illeti, szombaton gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk, amit legfeljebb egy-egy futó zápor zavarhat meg. Vasárnap már erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, de így is több órára kisüt majd a nap. A légmozgás egész hétvégén mérsékelt marad. Szombaton a hajnali 6-13 fok után 20-25 fokig melegszik a hőmérséklet délutánra, míg vasárnap 7-14 fokos minimumok után 20-26 fokos maximumokat mérhetünk.