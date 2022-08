Mutatjuk, meddig tart a perzselő forróság

Derült, száraz időjárás várható ma, a déli, délkeleti szél is csupán az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. A nyugati és északi, északkeleti megyék kivételével a legtöbb helyen már 27 fok körül alakulhat a napi középhőmérséklet, illetve a nagyobb városokban a 28-29 fokot is elérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32-37 fok között valószínű, és késő estére is csupán 21-27 fok közé hűl vissza a levegő.

Hétvégéig tart az igazán erős kánikula, szombattól némi enyhülés várható. Fotó: Getty Images

Eleinte szombaton is a napsütés fog dominálni, északnyugat felől azonban egy front szakadozott felhőzete érkezik az ország fölé. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar, bár az Alföldön továbbra is alacsony lesz a csapadék valószínűsége. Az északira forduló szél megélénkül, többfelé meg is erősödhet. Délután 28 és 38 fok közötti csúcshőmérsékleteket mérhetünk: a nyugati megyékben az alacsonyabb értékekkel.

Fátyol- és gomolyfelhők mellett vasárnap is számíthatunk több-kevesebb napsütésre, ugyanakkor átmenetileg erősen felhős területek is előfordulhatnak. Elszórtan várható csapadék zápor, zivatar formájában. Az északi, északkeleti szél többfelé erős lesz. A hajnali 14-21 fokos minimumokról napközben 25-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Nyugaton lesz a hűvösebb, délkeleten a melegebb.

Számottevő változás ezután a jövő hét elején sem várható a meteorológusok szerint. Változóan napos és felhős időben lehet részünk, sokfelé élénk vagy erős északi, északkeleti széllel. A hőmérséklet hajnalonként 12-20 fok közé hűl vissza, és hétfőn 25-33, kedden már csupán 24-30 fok között maximumokra van kilátás.