Mutatjuk, meddig tart a borús idő

Az ország északi és nyugati része felett többnyire zárt lesz ma a felhőzet, délen és keleten viszont nagyobb szakadozások is előfordulhatnak - írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Többfelé lehet eső, zápor, elsősorban az Alföldön pedig zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon erős - északnyugati irányú - szél is várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet a felhősebb tájakon 10-15, míg a Dél-Alföldön 16-22 fok között alakul, majd késő estére 8-13 fok közé hűl vissza a levegő.

felhős, esős időre számíthatunk ma. Fotó: Getty Images

Holnap az ország nagy részén már gomolyfelhős, napos időben bízhatunk. Estig a Tiszántúlon még maradhatnak erősen felhős területek, illetve keleten több helyen kialakulhatnak záporok. Sokfelé megerősödik az északi, északkeleti szél is. A nappali csúcshőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű, de a Tiszántúlon hűvösebb is lehet. Pénteken csak kevés gomolyfelhő zavarhatja a napos időt, csapadék pedig nem várható. A hajnali 2-7 fokos minimumok után délutánra 15-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Ami a hétvégét illeti, szombaton ismét gomoly- és fátolyfelhős, de csapadékmentes időre számíthatunk. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkülhet. A nappali maximumok 16 és 22 között alakulnak. Vasárnap változóan felhős lesz ég, de több-kevesebb napsütés is várható. Helyenként előfordulhat eső, zápor, de a légmozgás mérséklet marad. Hajnalban 4-10 fok közötti hőmérsékleteket mérhetünk, majd napközben 16-22 foki emelkedik a hőmérő higanyszála.