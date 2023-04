Mutatjuk, meddig marad felhős az idő

Közepesen-erősen felhős lesz ma az ég, ugyanakkor hosszabb-rövidebb időszakokra a nap is kisüthet. Elsősorban a délnyugati, nyugati országrészben záporok, délen esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. Megélénkül az északi, északkeleti szél, a nyugati megyékben és északkeleten időnként meg is erősödik – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul, majd késő estére 9 és 14 fok közé hűl vissza a levegő.

Ami az orvosmeteorolgiai helyzetet illeti, bár a légnyomás emelkedik, fronthatással ma nem kell számolni. Összességében tehát kellemes, pihentető nap vár a kifejezetten frontérzékenyekre is.

Az elkövetkező napokban több napsütésben bízhatunk, szebbik arcát mutatja majd a tavasz. Fotó: Getty Images

Egyre többször bújhat elő a nap

Holnap erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés és a magasszintű felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre ismét kisüt a nap. Helyenként előfordulhat még záporeső, néhol zivatar. Sokfelé megélénkül, a Kisalföldön időnként megerősödik az északi szél. Délután 13 és 19 fok közötti csúcsértékeket olvashatunk le a kültéri hőmérőkről.

Csütörtökön és pénteken egyaránt gomolyfelhős, napos időre van kilátás. Egy-egy kisebb zápor még nem kizárt, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Élénk lehet ugyanakkor a légmozgás, sőt, csütörtökön az északkeleti, északi, pénteken az északkeleti, keleti irányú szelet kísérhetik többfelé erős lökések. A nappali maximumok 15-20 fok között alakulnak várhatóan.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!