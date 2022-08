Mutatjuk, meddig marad a tikkasztó hőség

Napos időre számíthatunk ma fátyolfelhőkkel, erőteljes gomolyfelhő-képződéssel. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, nagyobb számban a Duna vonalában és attól keletre – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint a zivatarokat viharos, akár 60-70 kilométer/óra feletti sebességű széllökések, valamint intenzív, 20-25 millimétert meghaladó csapadék és kisebb méretű jég kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között valószínű, majd késő estére 21-27 fok közé hűl vissza a levegő.

Az elkövetkező napokban igazi strandidőre számíthatunk. Fotó: MTI/Varga György

Holnap többnyire zavartalan lesz a napsütés, többnyire az északkeleti megyék, illetve az Alpokalja felett lehet több gomolyfelhő az égen. Az északkeleti országrészben nem kizárt egy-egy zápor sem. A nappali csúcshőmérséklet 31-36 körül alakul. Csütörtökön szintén túlnyomóan napos idő várható kevés gomolyfelhővel, majd egyre több fátyolfelhővel. Alacsony a csapadék esélye, a délnyugati, déli szél viszont a Dunántúlon sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hajnali 15-22 fok között minimumok után a legmelegebb délután órákban 33-38 fokos csúcsértékeket mérhetünk.

Pénteken nyugat felől vastagabb felhősávok vonulhatnak kelet felé, bár az ország nagy részén így is várható több-kevesebb napsütés. Többféle lehetnek záporok, zivatarok akár több hullámban is, ugyanakkor maradhatnak száraz körzetek. A délnyugati szél megerősödik, helyenként zivatartól függetlenül is viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 29 és 37 fok között valószínű: az Alföldön helyenként 38-40 fok is lehet, intenzív zivatarok területén pedig jelentősen lehűlhet a levegő.

