Mutatjuk, hol nem süt ki ma a nap

Szerdán jellemzően erősen felhős lesz az ég. Lesznek azonban kevésbé felhős időszakok is, amikor szűrt napsütésben is lehet részünk. Ugyanakkor északon és északkeleten tartósabban is borult maradhat az ég. Eső, zápor elsősorban az északi országrészben, ezen belül is az Északi-középhegység tágabb környezetében várható a nagyobb eséllyel – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Már egyre kevesebb lehetőségünk marad kiélvezni a késő nyári napfényt. Fotó: Getty Images

Egyes helyeken nem lesz 20 foknál melegebb

A légmozgás sokfelé megélénkül. Az ország délnyugati negyedében élők erős széllökésekre is készüljenek. A legmelegebb órákban általában 25 és 30 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, ám az Északi-középhegység térségében, illetve a tartósan borult, csapadékos területeken csak 20 fok alatti maximumok várhatók. Késő estére 15-24 fokra hűl le a levegő.

Elsőfokú figyelmeztetés zivatarok miatt

Csütörtökön az ország déli részén számíthatunk erősen felhős, borús időre, északon viszont már rövidebb időre kisüthet a nap. Többfelé előfordulhat csapadék is: az egész országra vonatkozóan elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatar veszélye miatt. Az elsődleges veszélyforrásnak a villámlás számít, de esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat – írták. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul majd.

Pénteken sem számíthatunk sokkal több napsütésre. Esőre, záporra, délen és délkeleten pedig zivatarra is készülhetünk. Az északnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A hajnali 12-18 fokról 17-25 fokig melegszik majd fel a levegő.



