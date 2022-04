Mutatjuk, hol lesznek ma futó záporok

Csütörtökön napközben a Dunántúlon, valamint a középső országrészben felhős időre számíthatunk, de még így is lehet részünk több kevesebb napsütésben. Egy-egy futó zápor is előfordulhat. A Tiszántúlon pedig késő délutánig sok lesz a felhő, akár még este is várható eső, zápor, egy-egy helyen pedig zivatar is - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Az északi, északkeleti szelet napközben több helyen erős, a Bodrogközben viharos széllökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban 14 és 20 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk.

A hét hátralévő részében több napon is számíthatunk csapadékra. Fotó: Getty Images

Éjjel gyenge fagy is lehet

Este már többnyire derült lesz az ég. Csapadék valószínűleg nem várható, a szél viszont időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, az északkeleti völgyekben azonban néhány fokkal még ennél is hidegebb lehet, akár gyenge fagy is előfordulhat.

Hétvégi kilátások

Pénteken enyhén felhős, de napos és száraz időnk lesz. Délután 16-20 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Esőre szombaton sem kell készülnünk, a maximumértékek 18 és 22 fok között alakulnak.

Vasárnap gomolyfelhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar, erre az ország déli felén lesz a legnagyobb esély. A szél időnként megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 19 és 23 fok között várható.