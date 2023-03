Mutatjuk, hol lehet ma jégeső és viharos szél

Kedden felhőátvonulásokra számíthatunk. A többórás napsütés mellett elszórtan vegyes halmazállapotú, záporos csapadék és zivatar is előfordulhat. A délelőtti óráktól ismét viharossá fokozódik az északnyugati szél. A legenyhébb órákban mindössze 4-9 Celsius-fokot mérhetünk, késő estére pedig -3 és +4 fok közé hűl majd a levegő – olvasható a Kiderül időjárás-előrejelzésében.

Kedden az egész országra vonatkozóan elsőfokú figyelmeztetés van érvényben – hol a várhatóan erős széllökések, hol a heves zivatarok veszélye miatt. Mint írták, a legerősebb lökések akár a 70-80 km/h-s sebességet is meghaladhatják. Veszélyforrást jelent továbbá a villámlás is, az intenzív gócokban azonban jégdarára és hódarára is számítani lehet.

Erős széllökésekre és zivatarokra is készülhetünk. Fotó: Getty Images

Felhős, csapadékos napok jönnek

Szerdán ugyan erősen felhős időre van kilátás, szerencsére csak néhány helyen fordulhat elő egy-egy jelentéktelen eső. A szél azonban időnként megélénkülhet, és akár erős lökések is előfordulhatnak. Délután 7 és 13 fok közötti értékeket mutathatnak majd a hőmérők.

Csütörtökön is még többnyire felhős lesz az ég, délutántól pedig egyre több helyen eleredhet majd az eső. A légmozgás ezen a napon is élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában -2 és +6 fok között várható. Fagyra főként az északi és a keleti vidékeken számíthatunk – arrafelé a fagyzugokban akár -6 fokig is lehűlhet a levegő. A délutáni csúcsérték ezzel szemben 10 és 20 fok között valószínű – nyugat-délnyugat felé haladva lesznek egyre magasabbak az értékek.

A péntek hajnal már fagymentesnek ígérkezik

A hét utolsó munkanapján már fagymentesnek ígérkezik a hajnal, várhatóan csak 3 és 11 fok közé hűl majd a levegő. A csapadékzóna kelet felé haladva, fokozatosan elhagyja az országot. Napközben a felhőzet egyre nagyobb területen szakadozik, a képződő gomolyfelhőkből ugyanakkor szórványosan záporok is kialakulnak, néhol pedig az ég is megdörrenhet. A maximum-hőmérséklet többnyire 15 és 21 fok között alakul majd, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet.

