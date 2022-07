Mutatjuk, hol fog esni csütörtökön

Az átvonuló felhőzet és a képződő gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap, néhol zápor, zivatar előfordulhat. Erős, helyenként viharos lesz az északias szél, a legmelegebb órákban 22, 27 fok közötti hőmérsékleteket mérhetünk. Pénteken gyenge hidegfront hat a szervezetünkre. Az érzékenyebbeknél enyhébb görcsös fejfájás jelentkezhet, emellett izom- és hasi görcsök is felléphetnek. Ingadozhat a vérnyomás, az arra hajlamosak keringési panaszokat is tapasztalhatnak. A szabadban ingadozó lesz a hőérzet, az esernyőkre is szükség lehet. A szeles vidékeken ingerlékenység, nyugtalanság léphet fel. A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Megterhelő hőség (Napi középhőmérséklet 25 fok felett várható)