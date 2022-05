Mutatjuk, hol csapnak le heves zivatarok

Pénteken sok felhő lesz az égen, az ország nagyobb részén azonban még így is több órára kisüt a nap. Emellett több helyen számíthatunk záporra, zivatarra is. Elsősorban a Tiszántúlon lehetnek heves zivatarok. Az északnyugatira forduló szelet élénk, időnként erős lökések kísérhetik. Zivatarok idején pedig viharos szélrohamokra is fel kell készülni - olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A péntek heves esőzéseket is tartogat, a hétvégénk viszont szerencsére többnyire száraz lesz. Fotó: Getty Images

Délután 32 fok is lehet

A hát utolsó munkanapjának legmelegebb óráiban 24 és 32 Celsius-fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. A Dél-Alföldön mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére pedig 15 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Ilyen lesz a hétvégénk

Szombaton túlnyomóan napos időre számíthatunk, de azért felhők is megjelennek az égen. Általában száraz idő lesz, legfeljebb csak egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. A szél azonban megélénkül, helyenként meg is erősödik. Délután 24-29 fokos melegre számíthatunk.

Vasárnap is kissé felhős, de többnyire napos időnk lesz, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hajnali 7-14 fokról 24-29 fokig melegszik fel a levegő.