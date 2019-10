Meglepő időnk lesz a héten

Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal lesz hűvösebb - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn döntően napos idő várható fátyolfelhőkkel, csapadék nem lesz. Az ország nyugati, északnyugati harmadán erős lehet a szél. A leghidegebb órákban 8-16 fok között alakul a hőmérséklet, de a kevésbé felhős, szélcsendes helyeken ennél hidegebb is lehet. Napközben 23-28 fokig melegszik a levegő.

Az ilyenkor megszokottnál melegebb időnk lesz a héten. Fotó: iStock

A hét második felében is marad a meleg

Keddre, szerdára és csütörtökre virradó éjszaka többfelé képződhet köd, amelyből előfordulhat szitálás. Napközben napos, alapvetően csapadékmentes idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet kedden 6-13, szerdán 5-12, csütörtökön 5-13 fok között valószínű. A legmagasabb hőmérséklet kedden többnyire 22-27, szerdán 20-26, csütörtökön 21-27 fok között alakul, ugyanakkor a tartósabban ködös tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lesz.

Pénteken és szombaton a köd délelőtt feloszlik, majd gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő várható. A minimumhőmérséklet mindkét nap 5-11 fok között valószínű. A nappali maximumok pénteken 21-26, szombaton 19-24 fok között alakulnak.

Vasárnapra virradó éjszaka képződő köd és rétegfelhőzet napközben csak lassan, nehezen oszlik fel. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb szitálás fordulhat elő. A legalacsonyabb hőmérséklet 5-11, a legmagasabb hőmérséklet 16-22 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.