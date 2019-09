Megérkeznek az első fagyok

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint ma délutántól csökkenni kezd a felhőzet, a déli megyékben ugyanakkor estig még sok lesz a felhő. Elszórtan kialakulhat eső, zápor, illetve - elsősorban a nyugati és déli megyékben - zivatar is. A nyugati, északnyugati szél több helyen megélénkül, néhol időnként meg is erősödik. A nappali csúcshőmérséklet 18-25 fok között alakul, de délen akár 26-28 fokot is elérhet.

A hét második felében már többfelé előfordulhatnak talajmenti fagyok reggelente. Fotó: iStock

Éjszaka tovább csökken a felhőzet, akárcsak a csapadék valószínűsége, habár hajnalban az erősen felhős, borult déli határvidéken még előfordulhat eső. Hajnalra a levegő hőmérséklete 7-12 fokig hűl vissza. A szélvédett helyeken pár fokkal hidegebb, míg a felhősebb déli tájakon néhány fokkal enyhébb lehet az idő a korai órákban.

Holnap már többnyire sok napsütés várható, csupán délen, délnyugaton lesz eleinte erősebben felhős az ég - arrafelé kisebb eső, záporeső is előfordulhat. Az északnyugati, északi szél nagy területen megerősödik, az Alpokalja térségében viharossá is fokozódhat. Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet 16-20 fok között valószínű.

A hét további részében jellemzően gomolyfelhős, napos időben lesz részünk, többnyire csapadék nélkül. A nappali órákban általában 15-20 fokig emelkedik majd a hőmérő higanyszála, emellett viszont helyenként már megjelenhetnek az első gyenge talajmenti fagyok. Erre a derült, szélcsendes éjszakákon van nagyobb esély, különösen az Északi-középhegység és a Dél-Dunántúl völgyeiben, valamint a homoktalajok fölött. A jelenlegi számítások szerint fagyveszélyes lehet a csütörtök, a péntek és a szombat hajnal.