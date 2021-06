Megérkezik az idei első hőhullám

Csupán a keleti, délkeleti határ közelében fordulhat ma elő egy-egy futór zápor, esetleg zivatar. Némi gomolyfelhő-képződés mellett zömében sok napsütésre van kilátás, illetve délután a Dunától keletre megélénkülhet az északi, északkeleti szél - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A hőmérséklet a legmelegebb órákban eléri a 29-33 fokot.

Az elkövetkező napok időjárására a hőség lesz elsősorban jellemző. Fotó: Getty Images

Éjszaka is derült lesz az idő. A déli és keleti országrészben átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csapadék nem várható. A levegő késő késő estére 19-23, hajnalra 11-20 fokig hűl vissza. Holnap ismét napos időre számíthatunk gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. A légmozgás is inkább csak a Kisalföldön élénkül meg, miközben délutánra 31-35 fokig melegszik fel a hőmérséklet.

Számottevő változás a hétvégén sem várható. Szombatra napos, csapadékmentes időjárást jósolnak a meteorológusok, a hőséget legfeljebb az időnként megélénkülő északkeleti, keleti szél ellensúlyozhatja. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31-35 fok között alakul. Vasárnap már több gomolyfelhő jelenhet meg az égen, és néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar is, de zömében újfent sok napsütés várható. Lesz, ahol hajnalban sem csökken 22 fok alá a hőmérséklet, majd napközben országszerte 30-35 fokig melegszik fel.

A kánikula a jövő hét elején is folytatódik. Hétfőn már sokfelé erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, amihez szórványosan záporok, zivatarok is társulhatnak, illetve a déli, délkeleti szél is megélénkül. Ugyanakkor a legtöbb helyen ismét több órára kisüt a nap. A nappali csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között valószínű.