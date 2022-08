Még este is maradhat a 30 fok

Csütörtökön többnyire derült lesz az ég, csupán néhány fátyol- és gomolyfelhő lehet az égen. Csapadékra nem kell készülnünk. A Dunántúlon megélénkül, néhol meg is erősödik a déli, délnyugati szél, az ország többi részén viszont többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Vas, Zala, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú, míg az ország többi részére másodfokú hőségriasztást adtak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33-39 Celsius-fok között várható, késő estére 21 és 30 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Délután 40 fok körüli maximumokra készüljünk. Fotó: Getty Images

40 fok és heves zivatarok pénteken

Pénteken több órára is kisüt a nap, de egyre több felhő jelenik majd meg. A Tiszántúlon estig kevés helyen valószínű csapadék, máshol viszont nyugat felől egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Akár heves esőzés is előfordulhat majd, felhőszakadással és jégesővel. A délkeleti, majd a sokfelé északnyugatira forduló szelet erős, zivatarok idején viharos lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban többnyire 33-40, nyugaton pedig helyenként 29-32 fokot mutathatnak majd a hőmérők.

Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád és Békés megyére ezen a napon már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényes, ami azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet a 29 fokot is meghaladja majd. Az ország középső és nyugati részére a hőség mellett heves zivatarok veszélye miatt is kiadtak első-, illetve másodfokú figyelmeztetéseket.

Hétvégére enyhe lehűlés jöhet

Szombaton is részünk lehet több-kevesebb napsütésben, azonban záporesőre és zivatarra is készülni kell. Nagy területen megerősödik az északnyugati szél, zivatar esetén viharos széllökések is várhatók. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között alakul, de északkeleten és keleten helyenként ennél melegebb, akár 31-35 fok is lehet.

A vasárnapot felhős idő jellemzi majd, többfelé esővel, záporral, zivatarral tarkítva. Az északi, északnyugati szél sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 20 fok között várható. Délutánra a napos tájakon 25-30 fokig, a felhős, csapadékos részeken viszont csak 20-24 fokig melegszik a levegő.



