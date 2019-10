Marad az indián nyár

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint az ország nagy részén fátyolfelhős, napos időre van kilátás, csapadék nem várható. Az Alpokalja tágabb környezetében tartósabban megmaradhat a köd és az alacsony szintű rétegfelhőzet. Napközben a hőmérséklet 18-26 fokig emelkedik, az említett ködös tájakon ugyanakkor néhány fokkal hűvösebb lehet. Éjszaka többfelé párássá válik a levegő, helyenként köd is képződik. Hajnalra 7-15 fokig hűl vissza a levegő.

Országszerte élvezhetjük az indián nyarat. Fotó: iStock

Kedd reggelre, délelőttre feloszlanak az éjszaka képződött ködfoltok, így ismét napos időben lesz részünk. Bár a déli, délkeleti szél megélénkül, a Dunántúlon többfelé meg is erősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet azonban így is országszerte 20 fok felett várható. Eleinte hasonló idő valószínű szerdán is, délutántól, illetve estétől azonban nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre többfelé alakulhat ki eső, zápor, akár egy-egy zivatar is.

Kezdetben csütörtökön is várható eső, záporeső, elsősorban a nyugati és a középső megyékben. Napközben aztán csökkenni kezd a felhőzet, így többnyire derült vagy gyengén felhős időre van kilátás. A hét végén is alapvetően kellemes őszi napokra készülhetünk, napközben a hőmérő higanyszála mindenütt 20 fok körüli hőmérsékletig emelkedik majd. Pénteken nem valószínű, szombaton és vasárnap helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. A hajnali ködképződés egész héten jellemző marad.