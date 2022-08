Marad a meleg, és jönnek a zivatarok: mutatjuk, hol csapnak le

Szerdán a kora délelőtti órákban még a Dunántúlon lehetnek felhősebb körzetek, majd a sok napsütést általában csak lapos gomolyfelhők zavarják meg, amelyek néhol össze is állhatnak – olvasható a Kiderül előrejelzésében. Számottevő csapadék nem valószínű, de egy-egy futó záport nem lehet kizárni. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű, késő este 15 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtöktől már zivatarokra is lehet készülni. Fotó: Getty Images

Csütörtökön általában több órára kisüt a nap, de napközben gomolyfelhők képződnek, és főleg az ország északkeleti felén vastagabb felhők is lehetnek. Elsősorban hazánk északkeleti felén szórványosan előfordulhat zápor, illetve ezen a területen zivatarok is lecsaphatnak. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Délután 24, 30 fok között alakul a hőmérséklet.

Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk, de a nyugati, délnyugati megyékben több lehet a felhő, és helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. A minimum 10 és 17, a maximum 24 és 31 fok között várható; nyugaton lesz a hűvösebb, délkeleten a melegebb.