Lehűlést és esőt hoz a hét második fele

Holnap közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, némi szűrt napsütésre elsősorban a déli megyékben lehet számítani. Az északi, északkeleti országrészben napközben is többfelé eleredhet az eső, kialakulhat egy-egy zápor, majd estétől a Dunántúl északi felén is várható csapadék – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Nagy területen megélénkül, a délnyugati területeken időnként meg is erősödik a déli, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében, a tartósan csapadékos részeken 20 fok körül maradhatnak a csúcsértékek.

A hét második felére esős, borús időt jeleznek előre a meteorológusok. Fotó: Getty Images

Csütörtökön többször is erősen megnövekedhet a felhőzet, ezzel egyidejűleg többfelé várható eső, zápor, esetleg zivatar. Erős lehet a szél is, amely ezúttal délnyugati, nyugati irányúvá fordul. Hajnalban 13 és 20 fok közé hűl vissza a levegő, majd napközben 25-30 fok körüli maximumokat mérhetünk. A tartósabban csapadékos helyeken azonban ismét pár fokkal hidegebb lehet ennél.

Ami a hét végét illeti, péntek is többnyire erősen felhős, borult lesz az ég. Többfelé valószínű eső, zápor, a déli megyékben és a Tiszántúlon néhol zivatar sem kizárt. A délnyugati szél – időnként megerősödve – északnyugatira, északira fordul. A hajnali 12-18 fokról 17 és 24 fok közé melegszik fel a levegő a nappali órákban. Eleinte hasonló időjárásra van kilátás szombaton is, mígnem északnyugat felül lassan elkezd felszakadozni, csökkenni a felhőzet. Így is többfelé előfordulhat még azonban eső, zápor, valamint az északnyugati szél is megerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 20 fok között valószínű.

Vasárnap felhőátvonulások mellett már több-kevesebb napsütésben is részünk lehet. Szórványosan még lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, nyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, de a szélvédett északi területeken pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!