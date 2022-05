Lehűléssel indul a hét

Jellemzően sok napsütésre számíthatunk, amelyet csupán fátyol- és gomolyfelhők zavarnak - írja a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Az előrejelzés szerint ugyanakkor a gomolyfelhők a nyugati megyékben magasabbra törhetnek, és arrafelé délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, zivatarok környezetében viszont viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő estére pedig 14-21 fok közé hűl vissza.

Ma még sok napsütésre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Keddre erősen befelhősödik az ég, csupán hosszabb-rövidebb átmeneti időszakokra süthet ki a nap, és estig nem is valószínű jelentős felhőzetcsökkenés. Többfelé várható csapadék, így záporok, zivatarok. Emellett az egyre nagyobb területen északnyugatira, északira forduló szél főleg a Dunántúlon erősödhet meg. A nappali csúcshőmérséklet 19-29 fok között változik: a tartósabban felhős, csapadékos északkeleti tájakon lehet hűvösebb.

Szerda délelőttig országszerte kiderül az ég, és napközben elsősorban a keleti országrészben képződhet több gomolyfelhő. Néhol még előfordulhat egy-egy zápor zivatar – eleinte inkább délnyugaton, délutántól már főként a Tiszántúlon. Sokfelé megerősödik az északi szél. A hőmérséklet a hajnali 6-13 fokos minimumértékekről 17-23 fokig melegszik a nap folyamán. Csütörtökön derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás csapadék nélkül. Hajnalban 2 és 10 fok közé hűl vissza a levegő, de fagyzugos tájakon ennél hidegebb is lehet. Délután 20-25 fok körüli maximumokra lehet számítani.

Szeles hétvége várható

Ami a hét végét illeti, pénteken sok napsütésben lehet részünk, továbbra is alacsony csapadékhajlammal, valamint a légmozgás is mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet immár 24 és 29 fok között alakul. Szombaton aztán a nap második felétől egy hidegfront szakadozott felhőzete vonulhat át az ország felett. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél pedig délnyugatiról északnyugatira fordul, egyszersmind meg is erősödik. A nappali csúcshőmérséklet 27-32 fokot érhet el.

Vasárnap több-kevesebb napsütés és fátyolfelhők mellett sokfelé erőteljes lehet a nappali gomolyfelhő-képződés. Ezzel együtt csapadékra csak szórványosan kell számítani. Ismét sokfelé megerősödik viszont az északnyugati, nyugati szél. A legmelegebb délutáni órákban 23-28 fokot mérhetünk.