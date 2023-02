Közeleg a front: egyre nehezebb lesz koncentrálni

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint még egy nap frontmentes idő vár ránk, aztán változékonyabbá válik az időjárás. Csütörtökön is hideg, hűvös lesz a hajnal, de nem jön front. A viszonylag nagy napi hőingás azonban megterhelő lehet a szervezet számára, és a fejfájás is most kezd ismét gyakoribbá válni. Délutánra melegszik az idő, és most pont ez a nagy napi hőingás fog megterhelést jelenteni a szervezetünknek. A kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők számára nehezen indul a nap, a mélyebb völgyekben a tünetek fokozottan jelentkezhetnek. Napközben emellett, főleg a délelőtti órákban vérnyomás-ingadozást és keringési panaszokat tapasztalhatnak a frontérzékenyek, a tünetek a kevésbé felhős tájakon lehetnek a legintenzívebbek. Ezzel együtt a közérzet is romolhat, múló rosszullét léphet fel. Jó hír viszont, hogy többórás napsütés jótékonyan hat a hangulatra, a sok napfény ráadásul immunerősítő hatással is bír. Estétől a frontérzékenyek állapotában romlás kezdődik.

Nézze meg a meteogyógyász® mai videós tanácsát: a levegőben lebegő anyagok nagyon erősen befolyásolják egészségi állapotunkat! Nem csak a kültéri levegőminőség romlott sokat, a beltéri romlás még erősebben, komolyabb következményekkel jelentkezik. Levegőgyilkos anyagok! Mi meg belélegezzük! Hogy mennyire fontos dologról van szó, elmondja a meteogyógyász®! (x)

Van, aki nehezebben tud majd koncentrálni. Fotó: Getty Images

Mivel a hajnal még mindig jóval hűvösebb, akkor még jól jön a kabát, de a délutáni órákban ismét az átlagosnál magasabb hőmérsékleteket mérhetünk. A közlekedés során a türelmetlen, figyelmetlen sofőrök és a reggeli ködfoltok miatt vezessünk lassabban, illetve most napszemüvegre is szükség lehet.

