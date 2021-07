Kitart a kánikula

Szerző: HáziPatika 2021. július 29. 09:49

Továbbra is marad a napos, forró idő, a következő napokban is 36-37 fokos csúcsokkal. A hétvégén zivatarokra, sőt akár jégesőre is számíthatunk helyenként.

Napos, forró időt jósol az Országos Meteorológiai Szolgálat, helyenként azonban zivatarok is lecsaphatnak. Csütörtökönön napos idő várható általában kevés gomolyfelhővel, főleg az északkeleti megyékben van esély záporesőre, esetleg zivatarra. Az északnyugati szelet délutánig élénk, néhol erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Késő estére 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet. Záporok és jégeső is lecsaphat Pénteken a sok napsütés mellett az északi, északnyugati megyékben több, másutt kevesebb gomolyfelhő képződik, és elszórtan, nagyobb eséllyel az északi megyékben fordulhat elő zápor, zivatar. A déli, délnyugati forduló szél sokfelé megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután többnyire 32 és 37 fok között alakul, de az északnyugati határ mentén kissé hűvösebb is lehet. Továbbra is marad a napos, forró idő. Fotó: Getty Images h i r d e t é s A hétvégén erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és többfelé valószínű zápor, zivatar. Helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak felhőszakadás és jégeső kíséretében. Szombat hajnalban 16-23 fokról délutánra 26 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet, délkeleten lesz a melegebb, északnyugaton a hidegebb. Vasárnap a hőmérséklet hajnalban 16 és 22, a délutáni órákban 27 és 37 fok között valószínű, keleten, délkeleten lesz a legmelegebb, északnyugaton a hűvösebb.